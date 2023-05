Chiede cinquemila euro a un ristoratore | arrestato cuoco casertano

Leggi su anteprima24

Un uomo di 40 anni residente in provincia di Caserta è statodai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché accusato di estorsione dal proprietario di un ristorante in provincia di Treviso, nel quale aveva operato come. L'indagato, pregiudicato per tentato omicidio, associazione mafiosa ed evasione, avrebbe infatti minacciato pesantemente il datore di lavoro, arrivando a picchiarlo e a intimidire anche familiari e collaboratori con un coltello. Avrebbe preteso il versamento di 5milaper aver intercesso, a suo dire, in una trattativa per la cessione del locale poi non andata a buon fine. Si trova in carcere, a disposizione della magistratura.