Chiarugi | «Inter forte ma Fiorentina meritava qualcosa di più»

(Di venerdì 26 maggio 2023), ex calciatore della, èvenuto su Radio Sportiva per parlare della finale di Coppa Italia vinta dall’MERITI – Lucianocommenta così la finale di Coppa Italia fraed: «L’era favorita per quello che ha fatto e che continua a fare e speriamo che possa essere vincente anche in Champions League. Ma nella partita di ieri mi è piaciuta molto la. L’vista soccombere subito. Chiaro che poi tutte partite diventano difficili, soprattutto una finale. L’ha indubbiamente valore. All’inizio hanno perso le misure e poi in 10 minuti hanno capovolto la partita. Sono stati veramente bravi a organizzarsi e a colpire. Lautaro Martinez è in ...

Luciano, ex ala della Fiorentina, ha parlato così della situazione dei viola in vista della finale di Coppa Italia di stasera Lucianoè stato uno dei giocatori che con la Fiorentina ha vinto lo scudetto del 1969 e ha anche aggiunto una Coppa Italia tra le soddisfazioni avute in viola. Il suo modo ...I l feeling con la Coppa Italia è sempre stato piuttosto speciale, più o meno come quello con la maglia della Fiorentina. Lucianone ha vinte quattro, in tre ruoli diversi. Nel giro di una settimana si concretizza lo scambio tra "cavalli pazzi"- Braglia e quest'... L'atto conclusivo è un insolito (e finora unico) derby contro l'il 3 luglio 1977, ultima ...

Chiarugi: “Fiorentina non inferiore all’Inter. Per la finale di Conference…” Viola News

La Fiorentina nel finale poteva fare qualcosa di più però nel calcio, si sa bene, che chi è bravo conclude e chi è più sfortunato no. Questo traguardo sarebbe stato importante per la società viola. Ch ...L'opinione di Luciano Chiarugi, ex giocatore della Fiorentina, sulla finale di Coppa Italia e sulla finale di Conference League, tra Fiorentina e West Ham Luciano Chiarugi, ex giocatore della Fiorenti ...