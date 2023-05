Chiara Francini e i sinistri | la risata di Sgarbi basta per capire che qualcosa è andato storto VIDEO

(Di venerdì 26 maggio 2023)sta ricevendo molte attenzioni per il suo intervento a Carta Bianca (programma di Bianca Berlinguer), durante il quale ha letto un estratto del suo libro Forte enel quale ironizza sui ””: l’attrice fa un’analisi dei finti ”compagni” interessati solo all’apparenza e poco alla sostanza. Il fatto che il suo intervento abbia scatenato...

MACERATA - Fabio Concato, Ermal Meta, Santi Francesi, Paola Turci,e Dardust sono i nomi dei primi ospiti che Musicultura ha annunciato in vista della fase conclusiva della XXXIV edizione del Festival della Canzone Popolare e d'Autore. Le loro ...Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,confessa di stare provando ad avere un figlio dal compagno, l'ex calciatore 46enne Frederick Lundqvist. L'attrice, protagonista di un toccante monologo sulla maternità portato sul ...La vitalità diè l'elemento chiave che l'attrice ha voluto inserire nella sua abitazione: i dettagli della casa da sogno dove ...

"Ai sinistri interessa stare solo dalla parte giusta": il monologo di Chiara Francini è da applausi (video) Secolo d'Italia

Desideri pubblicare le notizie presenti su informazione.it sul tuo sito Sei libero di farlo. Scopri come ...Per Chiara Francini figlio sì o figlio no Dopo il suo monologo sferzante e profondo sul tema, al Festival di Sanremo, ecco le nuove ...