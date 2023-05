Chiara Ferragni la mette in bella mostra | il web impazzisce

si ritiene soddisfatta della rivincita della moda alla quale ha contribuito. Lo dichiara all'evento di premiazione dei vincitori del Camera Moda Fashion Trust Grant, l'iniziativa no ...Così ha dichiarato, Co - Presidente del comitato internazionale di questa edizione insieme a Elia Maramotti. Il comitato è stato inoltre composto da diverse figure note del fashion ...In seguito, il comitato - presieduto dai co - presidentied Elia Maramotti (brand director e member of Max Mara Fashion Group sustainability committe) ha selezionato i quattro brand ...

Le parole di Chiara Ferragni nel corso della premiazione dei vincitori del Camera Moda Fashion Trust Grant. Ha preso parte in qualità di Co-Presidente e membro della giuria del Camera Moda Fashion ...La seconda stagione di The Ferragnez ci insegna che Chiara Ferragni si è arresa al fatto di non poter controllare sempre la narrazione di sé sessa. Ed è un bene che lo abbia capito in tempo ...