Chiara Ferragni e la foto con la maglia della Roma | ecco il motivo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Social in deliro per unadicon una. Laha fatto il giro del web dopo il recente eventoCamera Moda Fashion Trust, con l'influencer presente in ...

Social in deliro per una foto dicon una maglia della Roma . La foto ha fatto il giro del web dopo il recente evento della Camera Moda Fashion Trust, con l'influencer presente in qualità di co - presidente e membro ...Una delle scene più potenti della seconda stagione di The Ferragnez è quella in cuirimprovera Fedez per aver fatto menzione davanti alle telecamere di qualcosa che avrebbe voluto tenere per lei. Di fronte a quell'imprevistoreagisce come ci si aspetterebbe da ...Le parole dinel corso della premiazione dei vincitori del Camera Moda Fashion Trust Grant. Ha preso parte in qualità di Co - Presidente e membro della giuria del Camera Moda Fashion Trust Grant ...

Social in deliro per una foto di Chiara Ferragni con una maglia della Roma. La foto ha fatto il giro del web dopo il recente evento della Camera Moda Fashion Trust, con l'influencer presente in ...Le parole di Chiara Ferragni nel corso della premiazione dei vincitori del Camera Moda Fashion Trust Grant. Ha preso parte in qualità di Co-Presidente e membro della giuria del Camera Moda Fashion ...