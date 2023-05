Chiara Ferragni | critiche per la foto quasi nuda | «Questa è pornografia» | scrivono gli hater

(Di venerdì 26 maggio 2023)ha pubblicato un selfie allo specchio. Nulla di nuovo per l'influencer che usa i social per raccontare tutta la sua vita, se non che per un dettaglio. La, infatti, la ritrae...

ha pubblicato un selfie allo specchio. Nulla di nuovo per l' influencer che usa i social per raccontare tutta la sua vita, se non che per un dettaglio. La foto, infatti, la ritrae nuda ...Social in deliro per una foto dicon una maglia della Roma . La foto ha fatto il giro del web dopo il recente evento della Camera Moda Fashion Trust, con l'influencer presente in qualità di co - presidente e membro ...La celebre influencer ha deciso di fare il grande passo e la reazione dei fan la dice lunga. Scopriamo insieme i ...

Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie allo specchio. Nulla di nuovo per l'influencer che usa i social per raccontare tutta la sua vita, se non che per un dettaglio. La foto, infatti, la ...Social in deliro per una foto di Chiara Ferragni con una maglia della Roma. La foto ha fatto il giro del web dopo il recente evento della Camera Moda Fashion Trust, con l'influencer presente in ...