“Chi prende il suo posto” Lucia Annunziata | c’è già il nome | pronta una famosa collega

(Di venerdì 26 maggio 2023) La decisione didi lasciare la Rai dopo oltre 20 anni ha aperto una furiosa polemica all’interno della tv di Stato, intanto arriva la notizia che il suo programma ‘Mezzora in più’ non sarà sospeso: ma guidato da una nuova conduttrice, nelle ore scorse pare infatti sia stato deciso ildel successero cherà il suo. L’addio diera arrivato due giorni fa con una lettera inviata ai vertici della Rai ed al nuovo cda guidato dall’amministratore delegato Roberto Sergio. >“Buffonate, me ne vado”. Caos nello studio di Ore 14 col marito di Liliana Resinovichnon è nuova agli addii rumorosi, nel 1996 si dimise (per sette ore) dalla direzione del TgTre, nel 2004 dalla presidenza della Rai, nel 2011 dalla conduzione di ...

ha la partita IVA quandopensione Come si stabilisce per questi contribuenti l'età pensionabile e la soglia minima di contributi per ottenere il trattamento previdenziale E soprattutto, ...Ma c'è anchenonsottogamba le accuse a Kissinger: 'Dopo il caso Pinochet, che ha evitato l'estradizione dalla Spagna ma rischia di essere messo sotto accusa in patria, le accuse rivolte ...E nel '78 mi sono rotto la schiena facendo delle riprese in una cava di granito, e mi sono cercato un posto adatto asiuna gran paura: sono diventato pubblico impiegato. Nell'85 mi sono ...

Quanto possono salire gli assegni delle pensioni nel 2024 e chi ci ... Fanpage.it

La carriera di Rocío Muñoz Morales inizia nel 2006 quando prende parte come ballerina al tour mondiale di Julio Iglesias.Diventa poi popolare grazie alla sua partecipazione come insegnante di danza al ...Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. E adesso Tutti i nomi pronti a prendere il suo posto a partire dalla prossima stagione ...