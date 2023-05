"Chi mi dava per spacciato si sbagliava". Berlusconi smentisce i gufi

... ma siamo disposti ad accettare la formula che raccoglie più consensi, a patto che sia salvaguardato un principio: quello che siano i cittadini a sceglieredeve guidare l'esecutivo'. Sul ...acconsentiva, chiedeva però di anticiparle i soldi, inviandoli sulla propria carta postepay'. In alcuni casi prometteva anche degli sconti, ma difficilmenteloro una ricevuta. 'Siccome gli ...Come funziona Gosuslugi Secondo il nuovo regolamento in vigore da alcune settimane quindi,... Ma soprattutto si, senza volere, modo ai cittadini di non presentarsi nelle caserme. E questo ...

Silvio Berlusconi in convalescenza: "Chi mi dava per spacciato si sbagliava" Sky Tg24

"Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato. E anzi, come è noto, questi infortuni allungano la vita - sostiene il leader di Forza Italia nell'intervista al Quotidiano Nazionale ..."Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro" ha detto il leader di Forza Italia. “Questi infortuni allungano la vita" ...