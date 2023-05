Chi furono le Jiujiufragistas di Edith Garrud che ‘conquistarono il voto a calci’

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 26 maggio 2023) La graphic novel Jujitsufragists. The Amazons of London racconta la storia di un gruppo di femministe inglesi che hanno optato per l’azione diretta e l’autodifesa per rivendicare il proprio diritto al. All’inizio del XX secolo, la WSPU (acronimo di Women’s Social and Political Union – l’ Unione sociale e politica delle donne) decise che era giunto il momento di radicalizzare le proprie proteste per rivendicare il proprio diritto di. Sebbene non abbiano mai messo a rischio l’incolumità delle persone, ciò che queste donne determinate e audaci fecero sconvolse l’opinione pubblica. Una delle prime azioni dei membri della WSPU fu quella di lanciare martelli contro le vetrine dei negozi di Oxford Street, provocando ingenti danni e facendo infuriare molti uomini che, terrorizzati dal cambiamento radicale della società che queste donne chiedevano a ...