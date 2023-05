Chi è Valerio Mazzei | l’idolo della Generazione Z e star di TikTok con la passione per la musica

... così da perseguire uno sviluppo sostenibile", spiegaDe Molli, Managing Partner & CEO di ...nell'ambito della formazione per popolazione con formazione terziaria (26%) e per quota diha ...... e mi sono cercato un posto adatto asi prende una gran paura: sono diventato pubblico ... T', diretto da Jurij Ferrini, e ancora per il Teatro Stabile lavorerà diretto da Marco Sciaccaluga,...... in questo caso tecnologia; quello è un paradigma superato, addirittura obsoleto, pervuole ... Marco Senaldi, e del direttore di Laba,Borgonuovo, i quali, dopo i saluti istituzionali di ...

Valerio volato in cielo a soli 16 anni, diventerà un angelo Primo Piano Molise

C'è tanta Milano nel nuovo singolo di Valerio Mazzei, intitolato 'piumone', in uscita per Artist First il 26 maggio.L'Unione Sindacale di Base ha indetto una giornata di sciopero per "La ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un'economia di guerra" ...