Chi è don Di Tolve nominato vescovo ausiliare di Roma dal Papa

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) –Francesco hadidon Michele Di, del clero dell’Arcidiocesi di Milano, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Rho, assegnandogli la Sede titolare di Orrea. Disarà consacratoa Milano, in Duomo, sabato 2 settembre alle 10.30. Don Michele Diè nato il 19 maggio 1963 a Milano, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi ed è stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale dei Santi Martiri Gervaso e Protaso in Novate Milanese (1989-1996); Vicario Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Cassina de’ Pecchi e Responsabile di Pastorale Giovanile di Sant’Agata V.M. in Sant’Agata ...

A lei chiediamoè stato eè oggiLorenzo Milani per il mondo cattolico. Rosy Bindi,Milani è stato un prete amato dagli ultimi ma non dalla Chiesa. Quanto ha pesato questo divario ...... grazie alla Parrocchia (con un pensiero particolare aFamiano) che ha salvato un vecchio teatro ridandogli una nuova vita. Grazie anche aci ha criticato perché le critiche giuste e ...All'evento inaugurale, completato dalla dedica del primo albero al sacerdote castelnovese... la mostra di moto d'epoca, la presentazione del libro "Chiediera Roberto Serio" (Incontri Editrice)...

Ripasso Maturità, cento anni fa nasceva Don Milani: chi era Skuola.net

Chi è Andrea, il figlio di Sandro Giacobbe ospite a Oggi è ... Nel 2020, con la collaborazione di Don Backy, esce il brano “GENOVA”: “Aldo mi chiamò per coinvolgermi in questo progetto. Aveva in mente ...Chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe ospite a Oggi ... Nel 2020, con la collaborazione di Don Backy, esce il brano “GENOVA”: “Aldo mi chiamò per coinvolgermi in questo progetto. Aveva in ...