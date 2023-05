Chi è don Di Tolve nominato vescovo ausiliare di Roma dal Papa

(Di venerdì 26 maggio 2023) Francesco gli ha assegnato la Sede titolare di OrreaFrancesco hadidon Michele Di, del clero dell’Arcidiocesi di Milano, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Rho, assegnandogli la Sede titolare di Orrea. Disarà consacratoa Milano, in Duomo, sabato 2 settembre alle 10.30. Don Michele Diè nato il 19 maggio 1963 a Milano, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi ed è stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale dei Santi Martiri Gervaso e Protaso in Novate Milanese (1989-1996); Vicario Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Cassina de’ Pecchi e Responsabile di Pastorale Giovanile ...

Michele Di Tolve è nato il 19 maggio 1963 a Milano, nell'omonima provincia ed Arcidiocesi ed è stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario ...In foto: la cover del nuovo disco ''t forget to fly' - photocredit Paolo Grasso In foto: Remo ...ascolta è chiamato a vivere la seconda vita di Icaro : una sorprendente ascesa che non prevede ...... ricordaMarco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana. "Questo progetto, che speriamo possa ... Cosa serve allora "Il concetto è delicato, ma il punto è che si capisce benissimo in poco tempo...

Ripasso Maturità, cento anni fa nasceva Don Milani: chi era Skuola.net

Chi è don Michele Di Tolve Michele Di Tolve è nato il 19 maggio 1963a Milano. È stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. Ha ricoperto numerosi incarichi ecclesiastici. Dal 1989 al 1996 è stato ...Papa Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare di Roma don Michele Di Tolve, del clero dell’Arcidiocesi di Milano, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Rho, assegnandog ...