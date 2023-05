Chi è Cristiana Calone | la figlia di Massimo Ranieri

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chi è, ladi Franca Sebastiani e(il cui vero nome è Giovanni)?è ladi(è nata il 6 luglio 1971), che il cantante ha riconosciuto ufficialmente soltanto nel 1997. Il loro primo incontro in tv risale al 2007, quando la ragazza scelse di intervenire ai microfoni della trasmissione “Domenica Live” di Barbara D’Urso, doveraccontò come andarono le cose quando vide per la prima volta di persona suo padre: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “ciao, papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio ...

Il Presidente della Democraziaera stato sequestrato 55 giorni prima (era il 16 marzo ... con la presenza e le azioni di violenza del terrorismo, aaveva ancora dubbi. Anche nel "Giorno ...È difficile non vedere in questo movimento un'occasione propizia per la comunità, non ... sa distinguere dalla formale accoglienza spesso distaccata dilo considera solamente un cliente. ...Come rilevaFurlan, in un'interessante tesi discussa alla McGill University di Montreal, '... Ecco che allora da una parte emerge il mysterium fascinans , quello che soloha assistito a un ...

Cristiana Calone, parla la figlia di Massimo Ranieri: “Non mi serve il suo cognome e dei soldi non m’i OGGI

Massimo Ranieri figlia, Cristiana Calone parla del rapporto con il padre e ricorda la madre Franca Sebastiani «Non mi interessa dei soldi» ...Franca Sebastiani è stata la moglie di Massimo Ranieri, un’affascinante e travagliata storia d’amore che ha visto nascere una figlia. Iniziamo dall’inizio: la prima e unica moglie di Ranieri è stata F ...