Chi è Bruna | la donna transgender aggredita a Milano | «Denuncerò tutto anche se ho paura»

(Di venerdì 26 maggio 2023)vive in Italia da almeno 29 anni. Dice di essere arrivata da Fortaleza in Brasile e di averne 42, compiuti ieri. A, nel quadrilatero tra via Padova, via Arquà, via Mosso e via Giacosa la conoscono in tanti. E in zona la transessuale picchiata dai vigili urbani la conoscono tutti. Sostiene di essere venuta in Italia perché in Brasile «c’è meno tolleranza per la gente come me. Qui cercavo più libertà». Nessuno parla male di lei nel quartiere: «È sempre molto agitata, un po’ loca. La chiamiamo così ogni tanto», dice un’altradella zona all’edizione milanese di Repubblica. «Non posso dire che siamo amiche ma la vedo tutti i giorni ed è una brava persona. Solo beve tanto, fuma parecchio, è sempre in giro, se aspetti un po’ la vedi spuntare sicuramente». I precedenti La sua storia ha portato all’apertura di ...

Quando le hanno domandato cosa fosse accaduto dopoha risposto: "Mi hanno lasciata ... Mentre i magistrati stanno ancora valutando se indagare tutte le divise presenti o solomaterialmente nel ...ha almeno due precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Nel luglio 2019 durante un controllo dei carabinieri è finita davanti al giudice per un processo per direttissima. Un altro è più ...Per tutti i residenti di via Giacosa, dove girovaga e 'parla da sola', è. Ammette che 'era su ... alle iscrizioni nel registro degli indagati per lesioni aggravate ditra i quattro vigili ha ...

Chi è Bruna, la donna transgender aggredita a Milano: «Denuncerò ... Open

Milano, parla la brasiliana: ho ancora il viso gonfio per lo spray urticante. Le scuse di un agente della polizia locale: "Sopraffatto dall’adrenalina".MILANO. Il giorno dopo nella zona del parco Trotter si parla solo del video circolato in rete in cui "Bruna", la donna transessuale di 41 anni che qui conoscono tutti, viene presa a manganellate da ...