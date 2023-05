“Che concorrente assurdo” GF Vip 8 | ecco chi spunta per la prossima edizione | il primo nome

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il GF Vip 7 è finito con la vittoria di Nikita Pelizon, ora è a L’isola dei famosi 2023 di Ilary Blasi per aiutare Helena Prestes. Su Chi Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera particolare che potrebbe fare da spoiler del GF Vip 8. Se l’ex Suor Cristina è in Honduras, perché lui non potrebbe ingaggiare un frate? E non ex, attenzione. Si è proposto e avrebbe convinto. Inoltre, sempre più vicina l’ipotesi di un’tutta Nip. Frate Alfredo al GF Vip 8? Va ricordato che, dalle voci emerse in queste settimane, quest’anno potrebbe anche trattarsi di GF Nip ed in tal caso nulla ostacolerebbe tale possibilità. Parole cariche di entusiasmo, che racchiudono un significato importante. Dal dolore si può imparare e niente è mai perduto. Una storia che attira. Come detto da Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, i casting sarebbero già in corso. GF Vip ...