Cerveteri | il capolinea degli autobus spostato da piazza Aldo Moro a viale Manzoni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 26 maggio 2023)– “L’azione dell’Amministrazione Comunale dimostra la chiara volontà di valorizzare le bellezze storico-architettoniche del centro storico e migliorare la vivibilità attraverso una maggiore fruibilità di. In vistaeventi estivi ed in particolar modo i più imminenti, quali la tradizionale infiorata di domenica e l’Etruria Sport Festival del prossimo weekend, vogliamo che uno dei luoghi principali di ritrovo e aggregazione delle famiglie della nostra città abbia una nuova vivibilità. Per questo, con decorrenza da oggi, abbiamo deciso di spostare ildel servizio di trasporto pubblico da, una zona decentrata ma ugualmente vicina al ...