Cavalla distrutta per la morte del suo puledro – ma guardate quando incontra il bellissimo orfano

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 26 maggio 2023) LaQueen Uniek eraha perso il suo. Ma la sua padrona Yvonne sapeva come provare a farle passare il dolore. Le mamme, anche se di specie animali, desiderano il meglio per i loro cuccioli proprio come noi esseri umani. Desideriamo che vivano una vita in salute e felice e che si sentano al sicuro e amati. Sfortunatamente, durante la nascita a volte capita che ci siano delle complicazioni. E quello che succede agli umani purtroppo può succedere anche agli animali. LaQueen Uniek, un frisone proveniente dai Paesi Bassi, era in attesa del suo primoè iniziato il travaglio, ha capito che qualcosa non andava. Era ansiosa per quel momento, ansimava e camminava su e giù per il suo box. Era molto ...