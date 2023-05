Castel Sant’Angelo | Un Affascinante Viaggio nella Storia di Roma

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 26 maggio 2023) Uno degli edifici più iconici della città eterna,, è senza dubbio. Situato sulla riva destra del Tevere, questo edificio storico racconta più di duemila anni didi, originariamente costruito come il Mausoleo di Adriano, fu iniziato nel 123 d.C. dall’imperatore Adriano come un mausoleo personale per se stesso e la sua famiglia. Questa struttura cilindrica monumentale divenne ben presto un simbolo di potenza e grandezza imperiale. Le sue ceneri, insieme a quelle dei suoi successori fino a Caracalla, furono custodite qui. Nel corso dei secoli, la funzione diè cambiata più volte, riflettendo le mutevoli esigenze e le vicissitudini delladi ...