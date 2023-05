Caso Vinicius | il tribunale convoca i tre tifosi del Valencia accusati di insulti razzisti

... tutti tra i 18 e 21 anni, identificati e arrestati come gli autori dei cori razzisti nei confronti del calciatore del Real Madrid,, durante la gara contro il Valencia ...Valencia - Real Madrid è passata alla storia come la partita in cui è stato protagonistaJR , vittima di insulti razzista e poi personaggio in primo piano di una rissa scoppiata in mezzo al campo che ha portato poi all'espulsione del brasiliano. La Commissione d'appello della ...... e ildegli insulti razzisti a. Così la chiusura per 5 giornate delle Curva Kempes, settore dal quale sarebbero partiti gli insulti per il brasiliano, è stata ridotta a tre turni, ed è ...

e il caso degli insulti razzisti a Vinicius. Così la chiusura per 5 giornate delle Curva Kempes, settore dal quale sarebbero partiti gli insulti per il brasiliano, è stata ridotta a tre turni, ed è ...I giovani, che hanno tutti tra i 18 e i 21 anni, sono chiamati a testimoniare così come il calciatore del Real che sarà presente in videoconferenza ...