Caso Garlasco | Stasi lavora fuori dal carcere | esce ogni giorno da 4 mesi

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) – “Da 4Albertoper andare aree poi fare rientro”. A riportare la notizia è il ‘Corriere della Sera’ sottolineando che il 24 gennaio il 39enne è stato ammesso dal collegio del Tribunale di Sorveglianza di Milano al “lavoro esterno” dopo che l’avvocato Giada Bocellari ha proposto “reclamo” contro un primo rigetto.dal dicembre 2015 è ina Bollate: deve scontare 16 anni di condanna per l’assassinio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a(Pavia). Secondo il quotidiano “svolge mansioni contabili-amministrative, con rigide prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, sui mezzi di trasporto ...

Stasi dal dicembre 2015 è in carcere a Bollate: deve scontare 16 anni di condanna per l'assassinio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a(Pavia). Secondo il quotidiano '...leggi anche, Cassazione conferma no a revisione processo ad Alberto Stasi Il risarcimento ... ecco gli episodi più eclatanti successi in Italia in tempi recenti LA STRAGE DI ERBA " Ilpiù ...Il 39enne, che sta scontando una condanna a 16 anni per il delitto del 13 agosto 2007 a(... E ha sottolineato di ravvisare che 'mai come in questola pena debba avere una finalità ...

Delitto di Garlasco, da 4 mesi Alberto Stasi esce dal carcere per ... Fanpage.it

Alberto Stasi è stato ammesso al lavoro esterno al carcere e da quattro mesi esce ogni giorno dall’istituto di Bollate per poi fare rientro. Il 39enne sta scontando la condanna a 16 anni per l’omicidi ...Da quattro mesi Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate per andare a lavorare. Il 39enne sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi.