(Di venerdì 26 maggio 2023) Definì Roccouna ““. Per questo motivoè statopernei confronti dell’ex portavoce di Palazzo Chigi. Il sottosegretario alla Cultura dovrà pagare mille euro di multa e tremila euro di spese processuali a. C’è poi il risarcimento del danno, che dovrà essere ancora quantificato. La sentenza si riferisce all’offesa pronunciata dadurante una puntata di Stasera Italia su Rete4 del del 30 gennaio 2020. Come racconta Repubblica, gli avvocati Giampaolo Cicconi e Manuel Varesi, legali di, sostengono che il parlamentare “stava solo manifestando il proprio pensiero”. In realtà l’avvocato di parte civile, Tommaso Gioia, ricorda che la Cassazione ...

Vittorio Sgarbi , nel corso dipuntata di Stasera Italia su Rete4, definì Rocco'checca inutile'. E' stato condannato per diffamazione nei confronti dell'ex portavoce di Palazzo ...sconfitta dolorosa, ancor di più perché era grande la convinzione di riuscire a sovvertire il .... MONOPOLI: Nuovo K, D'Onofrio, Cesario, Paradiso, Pandeva, Graniero, Palmiotto, Cofano L1, ...Il giudice del tribunale di Roma lo ha ritenuto responsabile di diffamazione nei confronti del pugliese Rocco: lo definì 'checca inutile' intrasmissione tv del gennaio 2020 quando ...

“Casalino è una checca inutile”: Vittorio Sgarbi condannato per diffamazione Il Fatto Quotidiano

Definì Rocco Casalino una “checca inutile“. Per questo motivo Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione nei confronti dell’ex portavoce di Palazzo Chigi. Il sottosegretario alla Cultura ...In diretta nazionale, su Rete4, durante una puntata di “Stasera Italia”, Vittorio Sgarbi chiamò Rocco Casalino “checca inutile”: era il 30 gennaio 2020 e per quelle parole l’attuale sottosegretario al ...