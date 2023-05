Carlos Germán Belli | l’amore custodito in un presentimento traduzione di Emilio Coco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023)è in possesso di uno stile molto particolare che gli permette di esprimere argomenti quotidiani e contemporanei in una forma e una tecnica proprie della poesia classica. Si nota nella sua poesia una specie di reticenza, una certa luce fredda che cristallizza le immagini, le rende implacabili e dure, vela il pianto e frena il lettore che vuole stabilire una qualche complicità con il poeta. E.C. Il nodo Dell’incredibile infinità dell’orbe non agogno neanche un minimo pezzo, bensì lo spazio del tuo breve corpo dove potermi mettere al sicuro, nel profondo delle tue mille viscere, che per me hai interamente conservate. Al diavolo l’arbitrio della vita, sommo dono dei fati celestiali, io preferisco solo stare in te soggetto al tuo carnale e saldo laccio, perché se vai sino alle ultime stelle con te verrò un passo dopo ...