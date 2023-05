Carlo Buonauro sindaco di Nola | incendiata l' auto

Incendio nella notte a Nola , in provincia di Napoli. A fuoco l'auto e lo scooter del sindaco , il magistrato. Nessun dubbio sulla matrice dolosa del rogo che ha distrutto i due mezzi di proprietà del primo cittadino: i vigili del fuoco hanno trovato poco distante una tanica di benzina . ...E' di origine dolosa l'incendio appiccato questa notte all'auto del sindaco di Nola (Napoli),, nella villetta bifamiliare dove vive assieme alla madre e alla sorella che ha tre bambini. Lo hanno accertato i vigili del fuoco intervenuti questa notte, che hanno potuto appurare che ...'Totale solidarietà e vicinanza al sindaco di Nola,, da parte del Partito democratico. Siamo dinanzi ad un ennesimo atto inquietante su cui va fatta piena luce. I nostri sindaci, ...

Incendiata l'auto di Carlo Buonauro sindaco e magistrato di Nola: in fiamme anche uno scooter Virgilio Notizie

E’ stato l’odore acre del fumo ad insospettire il sindaco di Nola, Carlo Buonauro. Pochi minuti per rendersi conto che l’incendio alla fiat Panda si consumava sotto i suoi occhi. Fiamme alte, che hann ...Oltre all'auto, anche lo scooter sono stati cosparsi di un liquido infiammabile contenuto in una tanica ritrovata dai Vigili del Fuoco. L'atto criminale poteva trasformarsi in strage. La solidarietà d ...