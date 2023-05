Caos in Rai | Stefano Coletta silurato | altri conduttori tremano Cosa sta accadendo ai piani alti di Viale Mazzini?

(Di venerdì 26 maggio 2023) Possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione in Rai in questi giorni. Dopo l’addio di Fabio Fazio dalla rete pubblica, nella giornata di ieri, un altro grande pezzo importante della Rai ha dato le dimissioni. Stiamo parlando della giornalista Lucia Annunziata che ha fatto sapere di non essere affatto d’accordo con queste nuove disposizioni L'articolo proviene da KontroKultura.

"Basterebbe sottrarre al sistema dei partiti il controllo della. Si dice da anni ma nessuno lo fa mai. Perché alla fine questo sistema sta bene a tutti. A turno. Anzi molto spesso va benea tutti ...E tutti noi dobbiamo stare tranquilli, perch l'unica alternativa alinè una finta presa di potere del regime compensata, come è sempre avvenuto dai tempi della fondazione di Raitre e della ...Non mi scriveva dall'11 giugno 2021, pieno" Autogrill ". Allora mi avevano garantito che ... Cioè: la solidarietà viene data a Ranucci che si fa tutte le trasmissioni(e La7) per dire che no, ...

Mentana lancia la sua staffilata sul caos Rai e nomine TGLA7

"Basterebbe sottrarre ali partiti il controllo della rai. Si dice da anni ma nessuno lo fa. Perché alla fine questo sistema sta bene a tutti" ...