Cannes 2023 Wenders e Kaurismaki hanno commosso L' Italia punta su Moretti | Bellocchio e Rohrwacher

(Di venerdì 26 maggio 2023) Battute finali al 76edizione del Festival di. Le carte sono scoperte e ora tocca alla giuria capitanata da Ruben Östlund, vincitore lo scorso anno della Palma d'Oro con The Triangle of Sadness ...

Alice Rohrwacher con il suo La Chimera è l'ultima italiana in concorso, la rappresentante giovane del nostro cinema, molto apprezzata a. Sarà lei la vera sorpresaThe New Boy , presentato nella sezione Un Certain Regard di, sembra appartenere al secondo gruppo. Si tratta di un film piccolo ma importante, sia perché racconta un pezzo di storia ...... finalista al Premio Strega, aveva suscitato l'interesse di Marco Bellocchio, in questi giorni nelle sale con il suo ultimo lavoro, Rapito , appena presentato al Festival di. Ambientata tra la ...

C'era anche la showgirl sassarese alla serata di gala con raccolta fondi per la lotta contro l'Aids. Con lei anche il compagno Matteo Berrettini ...