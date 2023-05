Cannes 2023 | Georgina Rodriguez radiosa e i look del decimo red carpet

(Di venerdì 26 maggio 2023) La decima giornata di redal Festival diha riportato alcune grandi certezze.splende sul tappeto rosso, Andie MacDowell abbaglia con la sua eleganza e Brie Larson rafforza il sodalizio con Chanel. Ilreddel Festival diha concesso spazio agli ospiti delle anteprime cinematografiche, a partire dal cast di Perfect Days fino a Last Summer. Nel mezzo, oltre alle celebrità del grande schermo, anche tantissime modelle ed influencer, anche nostrane come Ceciliae Giulia Salemi, di ritorno sul redpiù atteso di Francia.. Crediti: Ansa – VelvetMagIlredha ...

- La vecchia quercia Ken Loach porta la speranza al Festival di. E la speranza è di sinistra: "La speranza è una questione politica. Se pensi di poter cambiare le cose speri, e questo ti porta a sinistra. Se non credi nella tua forza, sei cinico, disperato, ...Intervistati da Deadline a, Alice Rohrwacher e Nanni Moretti hanno affrontato la crisi del cinema ...L'attrice 85enne era attesissima al Palais dove è arrivata questo pomeriggio per parlare di cinema, in occasione di un rendez - vous con alcuni spettatori

Cannes 2023, look pagelle: Georgina Rodriguez pin-up dorata (7), Giulia Salemi che noia (6), Andie McDowell ca ilmessaggero.it

Melissa Satta e Matteo Berrettini si regalano il loro primo red carpet insieme: debuttano da coppia a Cannes, in occasione dell’ormai tradizionale anfAR Gala, che si tiene, in concomitanza con il ...Cannes, sul red carpet Kasia e Sophie (identica a papà Pietro) Cannes 2023, sfilano Kasia Smutniak, meravigliosa come sempre, il marito Domenico Procacci e la figlia Sophie… Leggi ...