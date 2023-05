Cannes 2023 Ecco i film più gettonati per la Palma d' Oro L' Italia punta su Moretti | Bellocchio e Rohrwacher

CHE SERATA ALL'AMFAR -non è solo tappeti rossi e proiezioni cinematografiche, ma è anche molte feste esclusive. Come quella organizzata da amfAR, divisa in cena di gala e asta di beneficenza. A condurre l'evento, in ..., 21 maggio. L'attrice francese all'evento 'Kering Women in Motion Award'. (Foto by Mike Marsland/WireImage) Leggi anche › Capelli rossi AI 2022/23, dal 'Louscious red' allo '...Alice Rohrwacher con il suo La Chimera è l'ultima italiana in concorso, la rappresentante giovane del nostro cinema, molto apprezzata a. Sarà lei la vera sorpresa

Cannes 2023, look pagelle: Georgina Rodriguez pin-up dorata (7), Giulia Salemi che noia (6), Andie McDowell ca ilmessaggero.it

I dettagli sono quelli che contano, le star lo sanno bene e a Cannes puntano su outfit inconsueti per catturare l’attenzione ...Matteo Berrettini e Melissa Satta sono arrivati insieme all’amFAR Gala di Cannes, dove hanno dimostrato un’affinità di stile con ...