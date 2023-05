Cannes 2023 | Alice Rohrwacher presenta in concorso La Chimera | Jane Fonda protagonista di un incontro

(Di venerdì 26 maggio 2023) L'edizionedel Festival dista per concludersi e tra gli ultimi film inci sono le nuove opere dirette dae Ken Loach, mentresaràdi un. C'è ancora un po' di Italia in queste ultime giornate di programmazione di: inverrà infattito il film Ladiretto da. Tra i protagonisti di venerdì 26 maggio ci sarà inoltre spazio per unche si preannuncia già come particolarmente ricco di aneddoti e curiosità con l'icona del cinema. Film ...

Nanni Moretti si conferma ancora una volta nel cuore di, amato dal pubblico (tredici minuti di applausi per 'Il sol dell'avvenire' in proiezione ufficiale, come per Bellocchio) e dalla stampa francese (cinque palmette da 'Le Figaro'), mentre quella ...Negli ultimi due film in concorso si attraversano confini. Quello con l'aldilà, ne "La Chimera" di Alice Rohrwacher, e quello tra vecchia Europa e sud del mondo, in "Old Oak" del britannico Ken Loach. ...Prima uscita in pubblico. Uniti, in total black, sul red carpet del Festival del cinema disfilano Kasia Smutniak, la figlia Sophie Taricone e il compagno, il produttore Domenico Procacci. Dopo la morte di Pietro Taricone , l'ex gieffino deceduto in un incidente con il paracadute, ...

Cannes 2023, look pagelle: Heidi Klum incidente hot (5), Cecilia Rodriguez banale (6), l'abito da sposa brucia ilmessaggero.it

Insomma, Cannes e Bologna, con quei 500 chilometri in mezzo, ormai tengono i punti cardinali di una via del cinema consolidata. Frutto di amicizie e apprezzamento tra istituzioni cinematografiche. I ...Dapprima col primo marito Maxi Lopez poi, dopo il divorzio da quest’ultimo, con Mauro Icardi, ex giocatore nonchè Capitano dell’Inter. Per spiegare la popolrità di Wanda basterebbe sfogliare una qualu ...