Cane in bilico su un cornicione | messo in salvo grazie ad un passante | il

Zagabria, cane in bilico su un cornicione a cinque metri di altezza: passante si traveste da eroe e lo salva La Stampa

In soccorso dell'animale impaurito è intervenuto un passante che, costeggiando la parete, lo ha raggiunto e portato al sicuro. E' successo a Zagabria, la capitale croata ...