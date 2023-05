Calzino | nuovi episodi su RaiYoyo per imparare giocando

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Danilo Bertazzi Arrivano idi “”, programma per i bambini da 3 a 5 anni realizzato negli studi Rai di Torino, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 maggio, alle 7.20 e in replica alle 16.20 su Rai Yoyo e RaiPlay. La trasmissione è condotta da Danilo Bertazzi, il mitico Tonio Cartonio de “La Melevisione”, che dialoga con, il suo piccolo vicino di casa. Ospiti di eccezione saranno i professori dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che, a piccoli gruppi, in studio con i loro strumenti, faranno ascoltare ae ai bambini a casa brevi brani musicali appositamente arrangiati.è allegro, intelligente, spiritoso e curioso. È un intraprendente “”, rimasto spaiato perché il suo gemello se n’è andato in giro ...