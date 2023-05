Calendario scolastico 2023 24 | quando iniziano le lezioni Le date per regione AGGIORNATO con Liguria

... da concludere entro l'inizio del nuovo anno, per l'adeguamento e l'efficientamento ... individuando le priorità e mettendo in, a breve e medio termine, le attività meno urgenti ...... da concludere entro l'inizio del nuovo anno, per l'adeguamento e l'efficientamento ... individuando le priorità e mettendo in, a breve e medio termine, le attività meno urgenti ...... appassionati dal riccodi presentazioni di libri autori ed editori calabresi che la ... Rivolgo i complimenti, oltre al professor Marmorato, al dirigenteAlberto Capria ed a tutto ...

Calendario scolastico 2023/24 Toscana: inizio lezioni il 15 settembre Orizzonte Scuola

È stato stabilito il calendario scolastico 2023-2024 per ogni Regione: rese note le date di inizio e fine scuola.L'8 giugno stop alle lezioni (il 30 per le scuole dell'infanzia), ma vediamo quali saranno le date del 2023/24. Studenti di scuole superiori e CFP della provincia di Varese a casa il 30 e 31 ottobre e ...