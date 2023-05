(Di venerdì 26 maggio 2023) Glidie paraproseguiranno a Bled, in Slovenia,venerdì 26: si ripartirà alle ore 09.00 con le preliminary race ed i ripescaggi nella sessione mattutina, poi dalle ore 15.00 si terranno le prime Semifinali A/B, Finale C e Semifinali C/D in quella pomeridiana. L’Italia vedrà all’opera 13 dei suoi 17 equipaggi, dei quali 9 nelle batterie, 3 nelle preliminary race ed 1 nelle Semifinali A/B, con 1 che potrebbe tornare innel pomeriggio per le Semifinali C/D. La diretta tv di preliminary race, semifinali e ripescaggi non è prevista, mentre la direttadi tutta la manifestazione è fruibile su worldrowing.com.Bled: tre ...

Una scelta, consentita perché il Mondiale Under 20 non si tiene in date previste dal... molto bravo di testa, si è fatto notare anche con l'Italia Under 19, aglidi categoria. In ...... oltre alla tappa marocchina, anche la presenza al Golden Gala di Firenze, inil ... come le due sconfitte rimediate da Samuele Ceccarelli agli Assoluti di Ancona e aglidi ...... TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: ILDI TUTTI GLI SPORT TUTTI ... Le prime carte olimpiche saranno in palio aglidi Larnaca (Cipro) 2022. I primi due ...

Calendario Europei canottaggio 2023 oggi: orari 26 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

«Affronteremo meglio qualsiasi difficoltà con una maggiore cooperazione franco-italiana, a partire dalla questione migratoria», ha detto Catherine Colonna, ministra degli Esteri francese che a Roma ha ...Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 non farà il suo debutto stagionale nella tappa di Diamond League in Marocco "a causa di un leggero blocco lombo-sacrale". Da valutare ora i tempi di recupero ...