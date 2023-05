Calcutta | sold out il Relax Tour | raddoppiano i live a Roma e Milano

(Di venerdì 26 maggio 2023)out in poche ore per ildinei palasport italiani,, i biglietti delle nuove dateannuncia oggi il raddoppio delle date di(7 e 8 dicembre, Palazzo dello Sport) e di(18 e 19 dicembre, Mediolanum Forum). Le due nuove date si aggiungono all’attesissimo, che ha registrato il-out delle prime otto date in pochissime ore. I biglietti saranno in vendita dalle ore 15:00 di oggi su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.segna il grande ritorno disulla scena...

...( Vedi qu i) il ritorno in tour didopo una lunga assenza dalle scene live non ha lasciato indifferenti i fan del cantautore laziale. In pochi giorni le otto date previste sono andate...... dopo un tourout nei club. Instagram content This content can also be viewed on the site it ... A chiuderlo Due Nuvole , un regalo di. Nel mezzo Appunto 5: Non Sono Questo , un vocale del ...Era il 2016, l'anno di "Completamenteout", l'anno della svolta dei Thegiornalisti, quando ... Bianconi entra nel ritornello, che sembra una copia sbiadita di una canzone di: "Arrivederci ...

Calcutta: aumentano le date del suo “Relax Tour” nei palasport Rockol.it

Annunciato pochi giorni fa ( Vedi qu i) il ritorno in tour di Calcutta dopo una lunga assenza dalle scene live non ha lasciato indifferenti i fan del cantautore laziale. In pochi giorni le otto date p ...Calcutta annuncia oggi il raddoppio delle date di Roma ( 7 e 8 dicembre , Palazzo dello Sport) e di Milano ( 18 e 19 dicembre , Mediolanum Forum ). Le due nuove date si aggiungono all’attesissimo Rela ...