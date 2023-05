Calciomercato Monza | primo colpo Tameze in arrivo?

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il campionato di Serie A deve terminare, ma è già tempo di voci di mercato. Il, grande protagonista del torneo con un ottavo posto da difendere, si sta già muovendo per alzare l’asticella e il nome corrisponde ad Adrien. Attualmente al Verona e pienamente impegnato nella lotta salvezza, avrebbe già un accordo con i brianzoli., i dettagli Il francese sarebbe pronto a firmare un contratto della durata di quattro anni, con un corrispettivo di un milione all’anno. Le casse scaligere riceverebbero poi un compenso di tre milioni di euro: un investimento importante per una neopromossa. Tuttavia, è noto come il duo Berlusconi-Galliani sia profondamente devoto e appassionato delle sorti del. Un rinforzo di qualità per la mediana di Raffaele Palladino, che potrebbe contare su ...

Commenta per primo I gioielli delsono in vetrina sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , Carlos Augusto è finito nel mirino della Juventus in primis senza sottovalutare l'Inter. Ed è nel mirino pure del ct ...Discorso diverso per la terza squadra che lotta per rimanere in Serie A, il Lecce, il quale è atteso dalla trasferta contro il, che attualmente occupa l'ottava posizione, potenzialmente ancora ...Parte da favorito anche lo Spezia (2.40) in casa contro il Torino (3,20) mentre sarà più difficile per il Lecce (3,10) fare punti contro il(2,45) imbattuto nelle ultime otto. Apre il programma ...

Monza, Pessina arricchisce il Milan | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il trequartista esterno, classe 1988, del Siviglia Alejandro Gómez, il “Papu”, ha parlato anche di futuro in un'intervista ...Il Monza potrebbe concretizzare a breve un acquisto. I brianzoli avrebbero infatti trovato un'intesa con il centrocampista centrale del Verona Adrien Tameze, classe 1994.. Secondo quanto raccolto da ...