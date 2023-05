Calciomercato Milan – Milinkovic-Savic | Lotito chiede 40 milioni

Commenta per primo Juventus esi affrontano nella sfida che chiude la 37° e penultima giornata di Serie A . Tre punti che diranno molto sulla corsa alla Champions League, che i rossoneri blinderebbero proprio con una ..., la Juventus pensa a Brahim Diaz: 40 milioni per chiudereIl prestito biennale termina il 30 giugno e la quota per il diritto di riscatto è fissata a 22 milioni di euro, mentre il ...Commenta per primo Ilguarda già al mercato estivo. I rossoneri dovrebbero intervenire in ogni ruolo, specialmente in attacco, individuando la possibile punta del futuro in Lois Openda : ecco tutto quello che c'è da ...

Idee chiare per l'attaccante dello Spezia, che ai microfoni di Calciomercato.com ha raccontato la sua storia ... "Giocavamo un torneo contro il Milan, a 2/3 minuti dalla fine della partita il portiere ...Il tecnico gialloblù ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia del delicatissimo match contro l’Empoli Intervenuto in conferenza all’antivigilia di Verona–Empoli, mister Zaffaroni ha presentato ...