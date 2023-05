Calciomercato Milan | Brahim Diaz presto la trattativa

Domenica tocca a Verona - Empoli (ore 12.30), Bologna - Napoli e Monza - Lecce (ore 15), Lazio - Cremonese (ore 18) e si chiude con il posticipo Juventus -(ore 20.45). Intanto stasera si gioca ...L'ex centrocampista di Inter, Brescia,e Juve potrebbe dunque tornare presto ad allenare in ... Ha parlato della situazione il portiere Emiliano Viviano , ai microfoni di.it sul ......15 Rubrica: Croquetas - Ciro Ferrara GIOVEDI 1 GIUGNO 2023 ore 12:00 Serie A: Juventus -(replica) ore 13:45 Speciale: El Presidente - Si apre ilore 14:34 Liga: Barcellona - ...

Calciomercato Milan – Non solo Kamada: altra occasione a zero Pianeta Milan

Il Milan parla di mercato e comincia a muovere i primi tasselli. L'idea è quella di svecchiare e ricostruire una rosa adatta per tornare a competere su tutti i fronti. Bisognerà agire di reparto in re ...Come riferisce Gazzetta, anche il Milan su Frattesi. Il prezzo e' salito per via della concorrenza italiana (Juve e Inter) ed estera. Il Milan non parteciperà ad aste (base ...