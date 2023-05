Calciomercato Milan – Arnautovic ha dato la priorità al Diavolo | News

Una defezione pesante in vista del big match contro ildi domani sera. L'ennesima, se ... Difatti, come appreso dai colleghi di.it, le condizioni di Vlahovic sono oggi in ......dove saranno decisive le gare Inter - Atalanta e- Juventus. Occhio inoltre alla lotta per la salvezza con Spezia e Verona che si contendono la sopravvivenza. Romelu Lukaku -Ha affrontato con grinta e passione le due ostiche portoghesi, poi ilnel doppio, storico ... l'Inter appresta la trasferta dei propri tifosi (LaPresse) -.itIl gruppo nerazzurro ...

Dal Milan alla Juventus, clamoroso: si chiude a 40 milioni CalcioMercato.it

Il calcio giocato non è ancora finito ma, come succede da decenni, le voci di calciomercato cominciano a circolare con largo anticipo. Stando a quanto riferito da Sky Sport e dal sito specializzato gi ...La partita contro la Juventus potrebbe essere quella decisiva per il Milan: i rossoneri, battendo i bianconeri, sarebbero vicino alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Uno ...