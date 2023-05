Calciomercato | Beto accostato al Napoli | le parole dell’attaccante

rinvia i discorsi relativi al suo futuro. L'attaccante portoghese dell' Udinese , accostato anche al Napoli per la prossima stagione, ha commentato così le varie indiscrezioni ai ...Commenta per primo, attaccante dell' Udinese , ha parlato a Sky : 'E' stata una stagione strana, con alti e bassi, penso di essere diventato un giocatore più completo anche se ho giocato e segnato di meno. Le voci ...: 'Penso solamente a finire bene la stagione' Presente all'evento,ha parlato del suo futuro con l'Udinese: 'Non parlo di futuro, il mio contratto è ancora in ordine . Devo pensare solo a ...

Udinese, Pozzo: 'Difficile trattenere Beto con offerte di top club' Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'attaccante dell'Udinese, Beto, è stato accostato al Napoli. Il centravanti ha parlato a Sky Sport: "La mia è stata una stagione positiva anche se ho segnato meno. Futuro Si parla di me, ma io non p ...