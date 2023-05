Calcio | Serie B | Lapadula Mvp della stagione 2022 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - L'attaccante del Cagliari Gianlucaè l'MvpinB. Lo annuncia la Lega diB in una nota sul proprio sito ufficiale. "Vero e proprio trascinatore del Cagliari, Gianlucaha messo in mostra tutte le sue qualità nellaBKT, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra. Tali caratteristiche hanno permesso all'attaccante italo-peruviano di essere nominato MVPdai giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato.verrà premiato in occasione di Cagliari-Venezia, match valido per il ...