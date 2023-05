Calcio | Serie A | Italiano della Fiorentina è l' allenatore del mese di maggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Il tecnicoVincenzoè l'deldi. Lo annuncia la LegaA con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato all'Vincenzo. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di-Roma, in programma sabato 272023 alle ore 18.00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle ...

Torino: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 26 maggio 2023... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Juventus: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le ...Prosegue la marcia d'avvicinamento dei rossoneri verso la sfida con i bianconeri che può sancire l'aritmetica qualificazione in Champions League. Pioli va verso la conferma della squadra vista contro ...

A Venezia anche il calcio funziona a modo suo Il Post

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il premio Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. La consegna ...La partita tra Sampdoria e Sassuolo, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 26 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NO ...