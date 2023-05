Calcio | l' Inter perde Correa | ko per infortunio muscolare

La squadra di Italiano arriva dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l', gli uomini di Mourinho hanno pareggiato 2 - 2 contro la Salernitana lo scorso weekend. COMPARAZIONE QUOTE ...L'perde Joaquin Correa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e a due settimane dalla finale di Champions League contro il Manchester City. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinico ...... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie ...

Joaquin Correa si ferma nuovamente: distrazione al soleo della gamba destra e situazione da monitorare giorno dopo giorno. Così ha comunicato l'Inter dopo le visite effettuate stamattina. Un risentime ...SERIE A - Inzaghi perde l'argentino per i prossimi impegni in campionato: le rotazioni in attacco si restringono. L'ex Lazio rischia di dover rinunciare anche a ...