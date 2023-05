Calcio | Juric ' Ancora tanto da giocarci Futuro? Gare Spezia e Inter'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sanabria e Miranchuk non al meglio ma stringeranno i denti TORINO - Il Torino sarà si scena domani pomeriggio al "Picco" di Laper una partita che sarà importante sia per la compagine di casa, ...

"Abbiamo tanto da giocarci - conferma Ivanalla vigilia - Domani non sarà facile, perché lo Spezia, oltre a giocarsi la salvezza, è anche una squadra che ha tanti valori e giocatori forti sia ...... ma io non la vedo come una cosa positiva - risponde- . Perché le nostre menti vanno su cose ... Torino: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 26 maggio 2023"Dobbiamo mettere carattere e determinazione, ma anche tecnica - avvisa- , contro la Fiorentina a mancare è stata proprio la qualità. Rammarico Proprio la sfida con il Monza, meritavamo di ...

L’allenatore granata alla vigilia della partita di La Spezia: “Sanabria e Miranchuk da gestire. E se non fosse per gli errori arbitrali di Monza...” ...L'attaccante granata e la gestione del tecnico croato: all'orizzonte un traguardo da record. A costo di allenarsi meno ...