Calcio | Galliani | ' nessun problema per rinnovo Palladino | ci vediamo il 5 giugno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - "Non esistono problemi sulla strada delche entrambe le parti vogliono, semplicemente vogliamo restare concentrati sulle ultime due giornate di campionato". Lo dice l'amministratore delegato del Monza Adrianoin merito al rinnova di contratto dell'allenatore Raffaele. "L'obiettivo primario in questo momento è difendere l'ottavo posto e quindi dobbiamo restare concentrati sul Lecce che affronteremo in casa domenica e poi sull'Atalanta che incroceremo nell'ultima giornata. Per ilci troveremo il 5", aggiunge