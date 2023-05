Cagliari | Lapadula eletto il miglior giocatore dell’anno in Serie B

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Lega diB ha premiato Gianluca, attaccante del, comedella stagione 2022-2023 La Lega diB ha premiato Gianluca, attaccante del, comedella stagione 2022-2023. COMUNICATO – Vero e proprio trascinatore del, Gianlucaha messo in mostra tutte le sue qualità, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra. I numeri non mentono: grazie alle 21 reti messe a segno in regular season, condite da 4 assist e 32 occasioni create, l’attaccante si è aggiudicato così anche il prestigioso Premio Pablito, riconoscimento intitolato alla ...

Ranieri ha dato nuovo impulso anche ai singoli, conche si è laureato capocannoniere di B ... Ilinoltre dovrà fare a meno degli infortunati Falco e Capradossi , ma per il resto ...È l'attaccante delGianlucaè stato nominato miglior calciatore della Serie B. Il capocannoniere del torneo con 21 reti è stato scelto dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato: verrà ...Vero e proprio trascinatore del, Gianlucaha messo in mostra tutte le sue qualità nella Serie BKT 2022/2023, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra. Tali ...

Cagliari-Venezia, chi vince continua a sognare. Supersfida tra bomber: Lapadula e Pohjanpalo ilGiornale.it

Vero e proprio trascinatore del Cagliari, Gianluca Lapadula ha messo in mostra tutte le sue qualità nella Serie BKT 2022/2023, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamen ...È l'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula è stato nominato miglior calciatore della Serie B. Il capocannoniere del torneo con 21 reti è stato scelto dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del c ...