Cagliari aderisce alla raccolta fondi per le popolazioni dell’Emilia Romagna

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il Sindaco di, Paolo Truzzu ha aderitocampagna di sensibilizzazione eavviata dall’ANCI a favore dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia. “Per i nostri Sindaci e le nostre comunità” è il titolo dell’iniziativa che vuole mettere in evidenza la necessità di aiuti da far confluire allecolpite da un tale disastro. Chiunque volesse, potrà inviare una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN: IT 20 N 06230 03202 000057138452 con causale “Per i Comuni colpiti”.