Cade con lo scooter | muore 13enne

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tragico incidente stradale nell'Agrigentino. A perdere la vita è stato un ragazzo di soli 13 anni, Antonio Mendolia che si trovava in sella a uno Scarabeo come passeggero. Il mezzo era guidato da un amico. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 26 maggio a Favara, in una zona conosciuta...

... efficaci emeno burocrazia. "In tale ottica un intervento strategico è la realizzazione di ...zero proposti dalla Coldiretti in grado anche di assorbire almeno in parte l'eccesso di acqua che...Proprio come aveva fattoLazzaro felice , gioca col soprannaturale per intrecciare una vicenda ... incapace di godere del presente, Flora rimane ancorata ad una casa chea pezzi e che le ...O peggioun ospedale in meno: nuovo o vecchio che sia..

Alle prime armi con la bici elettrica si sbilancia e cade. 64enne in ... Il T Quotidiano

oggi alle prese con la tappa moscovita del suo tour negoziale, dovrebbe produrre lo stesso effetto di un velo di Maya che cade. Perché Li Hui – almeno nella versione riportata dal Wall Street Journal ...«Più di 100 anni di dolcezza» che si chiudono con la fine più amara per la «storica» Paluani spa targata Campedelli. Affossata da una valanga di debiti… Leggi ...