Cadavere nel fiume Piave | ora la procura di Treviso indaga per omicidio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Non un suicidio, ma un femminicidio. Ladiha aperto un fascicolo pervolontario per la morte di Anica Panfile, la 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del, a Spresiano, incagliato in pochi centimetri d’acqua. La prima ipotesi era quella di un suicidio. Le ricerche di Anica erano partite il giorno precedente il ritrovamento, quando il compagno, che aveva provato a chiamarla al telefono, ne aveva denunciato la scomparsa. L’autopsia ha svelato che la 31enne, madre di quattro bambini, però era già morta quando è stata portata sul greto del. I magistrati avrebbero già ascoltato alcune persone, tra cui il convivente e il datore di lavoro. Non vi sono al momentoti. L’autopsia non ha permesso di evidenziare elementi a ...

Segni che potrebbero essere dovuti al trascinamento delda parte della corrente del fiume. Ma la Procura voleva vederci chiaro e ha disposto l'autopsia sul corpo della donna.Ha nascosto in casa per almeno 5 anni ildella madre, per riscuoterne regolarmente la pensione, ma è stato scoperto e qualche ora ... L'uomo è stato iscrittoregisto degli indagati e ...La moglie ha ricordato che aveva lasciato la Costa D'Avorio per andare a lavorarenostro paese ... La Procura ha aperto, contro ignoti, un fascicolo per omicidio e occultamento di. "Abbiamo ...

Ha nascosto in casa per almeno 5 anni il cadavere della madre, per riscuoterne regolarmente la pensione, ma alla fine è stato scoperto e denunciato per truffa. È stata la Polizia ...