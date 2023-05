Buitrago vince sulle Tre Cime di Lavaredo | Thomas resiste

(Di venerdì 26 maggio 2023) TREDI(ITALPRESS) – Santiagoha conquistato la diciannovesima tappa, quella ‘reginà, del Giro d’Italia 2023, la Longarone-Tredidi 183 chilometri con arrivo in quota. Lo scalatore colombiano della Bahrain-Victorious, tra i 14 fuggitivi di giornata, ha fatto suo il tappone dolomitico sferrando l’attacco decisivo a 1500 metri dal traguardo, precedendo di 51? il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech) e di 1’45” il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post). Attacchi nel finale ma distanze pressochè invariate tra gli uomini di classifica. La maglia rosa restaspalle del britannico Geraint(Ineos Grenadiers), che perde 3? dallo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e ne potrà difendere 26 in vista della ventesima ...

