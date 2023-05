Buccinasco e la convivenza con i clan Il sindaco contesta l’apertura di un bar da parte della figlia di Papalia | i cittadini attaccano lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Platì del nord lo è da oltre trent’anni. Soprannome non certo lusinghiero per il comune dialle porte di Milano. Soprannome che deriva dalla presenza massiccia ieri come oggi di esponenti apicali delle cosche‘ndrangheta di Platì, paese arrampicato sulle pendici dell’Aspromonte. Cognomi come Barbaro,, Sergi, Trimboli, Catanzariti negli anni hanno riempito pagine di informative giudiziarie e altrettante sui giornali. Presenza e controllo economico-imprenditoriale. Tra vecchi e nuove leve. Insomma non ci troviamo in un comune qualsiasi dell’hinterland di Milano. Per decenni questo è stato il cuore dei traffici mafiosi, dai sequestri alla droga agli omicidi. Ultimo quello del narcos Paolo Salvaggio detto dum dum giustiziato in strada la mattina dell’11 ottobre 2021. Qui alla fine degli anni Ottanta si tenne un ...