Bruxelles paga | Cairo incassa | a Roma il Giro d' Italia si fa coi soldi del Pnrr

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Se l'avesse fatto un sindaco di destra, avrebbero gridato allo scippo di fondi europei. Ma in Campidoglio possono. La ricostruzione si fa a pedalate tricolori. Ci pensa la Società editrice del Corrierone, con la targa RCS Sport. È una storia che ha davvero del surreale, piovonoe si usano per la prima idea che viene in testa. «Li abbiamo presi per il post-pandemia e voi ci giocate col ciclismo»: sarebbe stato questo il leitmotiv della sinistra per lapidare il primo cittadino che avesse osato fare tanto. Ma siccome in Campidoglio sventola bandiera rossa, pensano che tutto sia normale. Sono gli stessi che parlano di regole quando calpestano i diritti di società sportive minori che semmai i quattrini li spendono e non li chiedono. Macché, stavolta i latrati della sinistra non ci sono. Erano pronti persino a realizzare lo stadio di Firenze con i ...